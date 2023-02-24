Stefan Statev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Statev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Statev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Statev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Statev 4 Haziran 2003 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Янев Статев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Statev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Stefan Statev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Statev'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Statev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Statev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Statev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Statev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2019 yılında Ascoli U17

1 Eylül 2020 yılında Ascoli U19

14 Ocak 2021 yılında CSKA 1948 II

1 Temmuz 2022 yılında Dob. Dobrich

Stefan Statev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Statev şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Statev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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