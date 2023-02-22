Stefan Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Stojanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Stojanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Stojanovic 9 Şubat 1997 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Стојановић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Stojanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DONY Management AG yapmaktadır. Stefan Stojanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 7 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Stefan Stojanovic'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stefan Stojanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Stojanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stefan Stojanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Stojanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Napredak

1 Ağustos 2015 yılında Temnic Varvarin

30 Haziran 2016 yılında Napredak

13 Ağustos 2016 yılında Radnicki Obrenovac

31 Aralık 2016 yılında Napredak

22 Şubat 2017 yılında Jagodina

18 Temmuz 2018 yılında Trayal

26 Ocak 2020 yılında Radnicki Pirot

7 Ekim 2020 yılında APO Levadiakos

Stefan Stojanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Stojanovic şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.