Stefano Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefano Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefano Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefano Fernandez 12 Şubat 2002 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Stefano José Fernández Pizarro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefano Fernandez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASTON SPORT yapmaktadır. Stefano Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefano Fernandez'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefano Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stefanofernandez4/

Stefano Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefano Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefano Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefano Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Alian. Lima U20

1 Ocak 2019 yılında Alianza Lima II

15 Eylül 2021 yılında Oviedo Juv. A

1 Ocak 2022 yılında UTC

1 Ocak 2023 yılında PASA Irodotos

Stefano Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefano Fernandez şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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