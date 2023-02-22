Stefanos Athanasiadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefanos Athanasiadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefanos Athanasiadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefanos Athanasiadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefanos Athanasiadis 24 Aralık 1988 tarihinde Lakkoma şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέφανος Αθανασιάδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefanos Athanasiadis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ethos Group B.V. yapmaktadır. Stefanos Athanasiadis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 18 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Stefanos Athanasiadis'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefanos Athanasiadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefanos Athanasiadis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stefanos Athanasiadis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefanos Athanasiadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında PAOK

1 Temmuz 2009 yılında Panserraikos

30 Haziran 2010 yılında PAOK

22 Ağustos 2017 yılında Maccabi Haifa

7 Eylül 2018 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

23 Ekim 2020 yılında Ap. Larisas

18 Ağustos 2021 yılında Anag. Karditsas

Stefanos Athanasiadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefanos Athanasiadis şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Stefanos Athanasiadis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 23 numaralı formasıyla 7 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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