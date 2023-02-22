Stefanos Gounaridis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefanos Gounaridis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefanos Gounaridis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefanos Gounaridis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefanos Gounaridis 15 Haziran 1990 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέφανος Γουναρίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefanos Gounaridis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BELLATORsports yapmaktadır. Stefanos Gounaridis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stefanos Gounaridis'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefanos Gounaridis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefanos Gounaridis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefanos Gounaridis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefanos Gounaridis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Apol. Kalamarias

1 Temmuz 2010 yılında Agrotikos

6 Ağustos 2012 yılında OFI Girit

1 Ocak 2014 yılında Aris Selanik

20 Ağustos 2014 yılında AO Episkopi

21 Eylül 2015 yılında Eth. Agioneriou

21 Temmuz 2016 yılında Agrotikos

1 Temmuz 2017 yılında Ap. Paralimniou

1 Temmuz 2019 yılında Pierikos

1 Temmuz 2020 yılında Panserraikos

29 Temmuz 2021 yılında Makedonikos

Stefanos Gounaridis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefanos Gounaridis şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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