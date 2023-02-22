Stefanos Katsikas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefanos Katsikas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefanos Katsikas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefanos Katsikas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefanos Katsikas 28 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέφανος Κάτσικας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefanos Katsikas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefanos Katsikas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stefanos Katsikas'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Stefanos Katsikas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefanos Katsikas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefanos Katsikas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefanos Katsikas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AEK Athen U19

1 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

Stefanos Katsikas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefanos Katsikas şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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