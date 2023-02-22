Stefanos Martsakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefanos Martsakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefanos Martsakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefanos Martsakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefanos Martsakis 24 Mayıs 1990 tarihinde Chania şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέφανος Μαρτσάκης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefanos Martsakis Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefanos Martsakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stefanos Martsakis'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefanos Martsakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefanos Martsakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stefanos Martsakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefanos Martsakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Platanias

31 Ağustos 2013 yılında AO Episkopi

30 Haziran 2014 yılında Platanias

31 Ağustos 2014 yılında AO Chania

2 Şubat 2015 yılında OFI Girit

27 Temmuz 2016 yılında Aris Limassol

21 Ocak 2017 yılında Doxa Dramas

23 Temmuz 2017 yılında PAEEK Kyrenia

14 Ağustos 2018 yılında OF Ierapetras

1 Temmuz 2019 yılında GAS Ialysos

14 Ocak 2020 yılında AS Rodos

31 Ağustos 2022 yılında PAE Chania

Stefanos Martsakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefanos Martsakis şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.