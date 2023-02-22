Stefanos Palavrakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefanos Palavrakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefanos Palavrakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefanos Palavrakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefanos Palavrakis 28 Aralık 1995 tarihinde Krinitsa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέφανος Παλαβράκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefanos Palavrakis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefanos Palavrakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Stefanos Palavrakis'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefanos Palavrakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefanos Palavrakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefanos Palavrakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefanos Palavrakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Aris Paleochor.

1 Temmuz 2018 yılında PO Triglias

10 Ağustos 2021 yılında Iraklis

Stefanos Palavrakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefanos Palavrakis şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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