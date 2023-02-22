Stefanos Siontis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefanos Siontis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefanos Siontis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefanos Siontis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefanos Siontis 4 Eylül 1987 tarihinde Ioannina şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέφανος Σιόντης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefanos Siontis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BG Agency yapmaktadır. Stefanos Siontis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefanos Siontis'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefanos Siontis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefanos Siontis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stefanos Siontis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefanos Siontis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2006 yılında Ethn. Asteras

30 Haziran 2007 yılında Panathinaikos

1 Ocak 2008 yılında AO Kerkyra

30 Haziran 2008 yılında Panathinaikos

1 Ocak 2009 yılında AO Kavala

30 Haziran 2009 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2009 yılında AO Kavala

1 Temmuz 2011 yılında Panetolikos

1 Temmuz 2012 yılında Doxa Katokopias

24 Ağustos 2013 yılında PAE Veria

31 Temmuz 2014 yılında Doxa Katokopias

3 Ocak 2015 yılında AOK Kerkyra

26 Ağustos 2015 yılında PAE Veria

1 Temmuz 2016 yılında AOK Kerkyra

1 Temmuz 2018 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2022 yılında Panserraikos

Stefanos Siontis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefanos Siontis şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.