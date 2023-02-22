Stefanos Souloukos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefanos Souloukos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefanos Souloukos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefanos Souloukos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefanos Souloukos 4 Ocak 2001 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέφανος Σουλούκος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefanos Souloukos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 29 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Stefanos Souloukos'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stefanos Souloukos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefanos Souloukos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefanos Souloukos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefanos Souloukos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2018 yılında AE Larisa

Stefanos Souloukos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefanos Souloukos şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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