Stefanos Tzimas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefanos Tzimas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefanos Tzimas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefanos Tzimas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefanos Tzimas 6 Ocak 2006 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέφανος Τζίμας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefanos Tzimas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefanos Tzimas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefanos Tzimas'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Stefanos Tzimas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefanos Tzimas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2022 yılında PAOK Saloniki B

Stefanos Tzimas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefanos Tzimas şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Stefanos Tzimas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 6 gol atmıştır.

Yunanistan U16 takımında 9 numaralı formasıyla 27 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

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