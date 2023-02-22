Stelios Dimitriou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stelios Dimitriou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stelios Dimitriou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stelios Dimitriou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stelios Dimitriou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stelios Dimitriou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stelios Dimitriou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stelios Dimitriou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stelios Dimitriou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stelios Dimitriou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stelios Dimitriou 4 Ekim 1990 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kıbrıs,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Στέλιος Δημητρίου şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stelios Dimitriou Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE LEGION AGENCY yapmaktadır. Stelios Dimitriou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stelios Dimitriou'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stelios Dimitriou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stelios Dimitriou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Stelios Dimitriou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stelios Dimitriou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Nikos & Sokrati

1 Temmuz 2010 yılında Akritas Chlor.

1 Temmuz 2011 yılında Apol. Limassol

1 Ocak 2012 yılında Ermis Aradippou

30 Haziran 2012 yılında Apol. Limassol

13 Temmuz 2012 yılında Lok. Plovdiv

1 Ocak 2013 yılında Ermis Aradippou

2 Şubat 2015 yılında Akropolis

9 Ağustos 2015 yılında Doxa Katokopias

20 Ocak 2017 yılında St. Mirren

1 Temmuz 2018 yılında Ross County

28 Ocak 2019 yılında Macclesfield

1 Aralık 2019 yılında Bradford PA

1 Temmuz 2020 yılında Ermis Aradippou

1 Temmuz 2021 yılında Nea Salamis

1 Ağustos 2022 yılında Niki Volou

Stelios Dimitriou kimdir

Stelios Dimitriou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stelios Dimitriou şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Apollon Limassol

Stelios Dimitriou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kıbrıs takımında 3 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stelios Dimitriou nereli

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