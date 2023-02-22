Stelios Pozatzidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stelios Pozatzidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stelios Pozatzidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stelios Pozatzidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stelios Pozatzidis 24 Haziran 1994 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέλιος Ποζατζίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stelios Pozatzidis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kakuzo Agency yapmaktadır. Stelios Pozatzidis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stelios Pozatzidis'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stelios Pozatzidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stelios Pozatzidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stelios Pozatzidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stelios Pozatzidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında PAOK

1 Ocak 2014 yılında Apol. Kalamarias

30 Haziran 2014 yılında PAOK

2 Şubat 2015 yılında Panionios

30 Ağustos 2016 yılında AEL Kalloni

24 Ocak 2017 yılında PAS Lamia

12 Ağustos 2017 yılında Anag. Karditsas

24 Ocak 2018 yılında Panserraikos

12 Ağustos 2018 yılında Platanias

30 Eylül 2020 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2022 yılında AE Kifisias

Stelios Pozatzidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stelios Pozatzidis şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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