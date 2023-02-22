Stelios Pozatzidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stelios Pozatzidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stelios Pozatzidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stelios Pozatzidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Stelios Pozatzidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stelios Pozatzidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stelios Pozatzidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stelios Pozatzidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stelios Pozatzidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stelios Pozatzidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stelios Pozatzidis 24 Haziran 1994 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέλιος Ποζατζίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stelios Pozatzidis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kakuzo Agency yapmaktadır. Stelios Pozatzidis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stelios Pozatzidis'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stelios Pozatzidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stelios Pozatzidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Stelios Pozatzidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stelios Pozatzidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında PAOK

1 Ocak 2014 yılında Apol. Kalamarias

30 Haziran 2014 yılında PAOK

2 Şubat 2015 yılında Panionios

30 Ağustos 2016 yılında AEL Kalloni

24 Ocak 2017 yılında PAS Lamia

12 Ağustos 2017 yılında Anag. Karditsas

24 Ocak 2018 yılında Panserraikos

12 Ağustos 2018 yılında Platanias

30 Eylül 2020 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2022 yılında AE Kifisias

Stelios Pozatzidis kimdir

Stelios Pozatzidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stelios Pozatzidis şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stelios Pozatzidis nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Georgios Manousakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Manousakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Georgios Manousakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Manousakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Atsaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Atsaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Atsaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Atsaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Georgios Stamatakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Stamatakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Georgios Stamatakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Stamatakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Arong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Arong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Arong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Arong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi