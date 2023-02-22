Stelios Tsoukanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stelios Tsoukanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stelios Tsoukanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stelios Tsoukanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stelios Tsoukanis 27 Şubat 1990 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέλιος Τσουκάνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stelios Tsoukanis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BELLATORsports yapmaktadır. Stelios Tsoukanis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 12 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Stelios Tsoukanis'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stelios Tsoukanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stelios Tsoukanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stelios Tsoukanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stelios Tsoukanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Anag.Epanomis

1 Temmuz 2011 yılında Aris Selanik

14 Şubat 2014 yılında Niki Volou

2 Şubat 2015 yılında OFI Girit

14 Ağustos 2015 yılında PGS Kissamikos

23 Ocak 2016 yılında Apollon 1926

25 Ağustos 2016 yılında AO Chania

12 Ağustos 2017 yılında Makedonikos

Stelios Tsoukanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stelios Tsoukanis şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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