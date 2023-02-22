Stelios Tzortzinakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stelios Tzortzinakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stelios Tzortzinakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stelios Tzortzinakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stelios Tzortzinakis 9 Nisan 2003 tarihinde Rethymno şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέλιος Τζωρτζινάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stelios Tzortzinakis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stelios Tzortzinakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Stelios Tzortzinakis'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stelios Tzortzinakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stelios Tzortzinakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stelios Tzortzinakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stelios Tzortzinakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında AO Episkopi

Stelios Tzortzinakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stelios Tzortzinakis şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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