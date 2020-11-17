Step İstanbul, 22 Kasım'a kadar kapılarını sanatseverlere açıyor

"Sanat herkesin hayatının bir parçası olmalıdır." fikriyle yola çıkan Step İstanbul'da, 25 galeri, yaklaşık 30 katılımcı ve 250'ye yakın sanatçı yer alıyor. Etkinlik, 22 Kasım'a kadar hem çevrim içi hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle fiziksel olarak sanatseverleri ağırlayacak.

"İNSANLARIN SANATA İLK ADIMINI BURDA ATMALARINI İSTİYORUZ"

Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Step İstanbul'un erişilebilir sanatın ilk adımı olduğunu vurgulayarak, "İkinci senesi ve çok iyi bir seviyeye geldi. Kabul gördü. İnsanların ve galerilerin beğenisini aldı. Önümüzdeki sene İstanbul'un dışına çıkmanın zamanının geldiğini düşünüyorum. Bursa, İzmir, Bodrum'a gidebiliriz. İnsanların sanata ilk adımını bu ortamda atmalarını istiyoruz." dedi.

Galeri FE Direktör Asistanı Özge Aksu da sanatseverlerin ilgisinden memnun olduklarını belirterek, konum ve organizyon olarak güzel bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Aksu, Galeri FE'nin koleksiyonundan genç ve orta kuşak sanatçıların eserlerini sanatseverlerin beğenesine sunduklarını aktararak, "Step İstanbul ulaşılabilir sanata hizmet ettiği ve biz de burada yer aldığımız için organizasyon ekibine çok teşekkür ederiz. Beklemediğimizden daha güzel ilgi ve alaka gördük. Kapılarımız bütün sanatseverlere açık, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Galeri Bu Sanatçı İlişkileri Sorumlusu Haydar Akdağ ise farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerinin yer aldığı bir seçkiyle katıldıklarını belirterek, "İkinci kez katılıyoruz. Step İstanbul'un ana mottosu, genç koleksiyonerlere genç sanatçıları ulaştırabilmek. Bu anlamda da ilk günden izleyicinin merakını gidermek için buraya seyre geldiğini görüyoruz. Bu etkileşimden dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Etkinlikte, 359+ Gallery, Anna Laudel Gallery, ART TV Project, ART50.NET, Arton, C.E.P Gallery, Carré D’Artistes Istanbul, De Artium, Faar Art & Design, Ferda Art Platform, Galeri 77, Galeri Binyıl, Galeri Diani, Galeri Fe, Galeri/Miz, GaleriBu, Galleryrooms, Mixer, Mona Galeri, Paper Street Co., PG Art Gallery, Red Art Artopol, Vision Art Platform galerileri yer alıyor.

İyilik İçin Sanat Derneği de hayata geçirdiği "Pasajda Bir Yıl", "Anadolu'dan İzlenimler" ve "Atölye Cer" projelerinde üretilen eserlerle Step İstanbul'da sanatseverleri ağırlıyor. Step İstanbul'un erişilebilir sanatın ilk adımı olarak benimsediği politika gereği eserler, 500 lira ile 20 bin lira aralığında satılıyor. Üniversite öğrencilerinin sınırlı kapasiteyle ücretsiz olarak girebileceği etkinliğe 15 yaş altı katılımcılar alınmayacak.