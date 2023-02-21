Stepan Chaloupek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Chaloupek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stepan Chaloupek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stepan Chaloupek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stepan Chaloupek 8 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Štěpán Chaloupek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stepan Chaloupek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Stepan Chaloupek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Stepan Chaloupek'nin FK Teplice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stepan Chaloupek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stepan Chaloupek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stepan Chaloupek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stepan Chaloupek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FK Teplice U19

1 Ocak 2022 yılında Teplice

Stepan Chaloupek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stepan Chaloupek şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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