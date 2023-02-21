Stepan Harazim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Harazim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stepan Harazim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stepan Harazim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stepan Harazim 13 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Štěpán Harazim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stepan Harazim Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Stepan Harazim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stepan Harazim'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stepan Harazim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stepan Harazim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stepan Harazim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stepan Harazim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SFC Opava B

1 Ocak 2020 yılında SFC Opava

1 Temmuz 2021 yılında Hradec Kralove

Stepan Harazim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stepan Harazim şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Sokol Štěpánkovice (2007 - 2011)SFC Opava (2011 - 2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.