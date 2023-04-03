Stepan Kozel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Kozel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stepan Kozel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stepan Kozel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stepan Kozel 3 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Štěpán Kozel şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stepan Kozel Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stepan Kozel, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 3 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Stepan Kozel'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stepan Kozel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stepan Kozel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Slovacko U19
16 Eylül 2022 yılında FC Vsetin
3 Mart 2023 yılında Slovacko B
Stepan Kozel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stepan Kozel şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC FASTAV Zlín (2009 - 2013)
1.FC Slovácko (2013 - 2022)
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