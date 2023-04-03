Stepan Permyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Permyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stepan Permyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stepan Permyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stepan Permyakov 17 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Пермяков Степан Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stepan Permyakov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Ekaterinburg II futbol takımında oynamaktadır. Ural Ekaterinburg II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stepan Permyakov'nin Ural Ekaterinburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stepan Permyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stepan Permyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stepan Permyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stepan Permyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Ural II

Stepan Permyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stepan Permyakov şuan Ural Ekaterinburg II takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

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