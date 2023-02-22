Stepan Rolny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Rolny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stepan Rolny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stepan Rolny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stepan Rolny 16 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Štěpán Rolný şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stepan Rolny Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava B futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Stepan Rolny'nin Slezsky FC Opava B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stepan Rolny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stepan Rolny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stepan Rolny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stepan Rolny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SFC Opava U19

1 Temmuz 2020 yılında SFC Opava B

Stepan Rolny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stepan Rolny şuan Slezsky FC Opava B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Slezská Hořina Brumovice (2009 - 2013)SFC Opava (2013 - 2015)FK Krnov (2015 - 2016)SFC Opava (2016 - 2020)

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