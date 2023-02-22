Stephen Amos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Amos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Amos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stephen Amos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stephen Amos 3 Mart 2000 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stephen Amos Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Stephen Amos'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stephen Amos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stephen Amos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Akwa United
1 Ekim 2022 yılında Doma UTD
Stephen Amos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stephen Amos şuan Doma United takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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