Stephen Curry döktürdü! Cavaliers maçında şov yaptı!

NBA'de gecenin 6 maçıyla sezona devam edildi. Clevelend Cavaliers karşısına çıkan Golden State Warriors, son çeyreğe girilirken 13 sayı geride olmasına rağmen maçı kazanmayı bildi. Bu bölümde rakibine karşı iyi savunma yapan Warriors, sadece 8 sayı yedi. Oyuncularının da yıldızlaştığı son çeyrekte maçı çeviren Warriors, karşılaşmadan 104-89'luk üstünlükle ayrıldı.

Takımının kazanmasında önemli rol oynayan Stephen Curry, 40 sayı, 6 asist, 4 ribauntla oynadı. Bu sezon çıktığı ilk 15 karşılaşmada attığı üçlük sayısını 85'e çıkaran Curry, kendine ait olan rekoru yükseltti. Yıldız basketbolcu,2018-19 sezonunda çıktığı 15 maçta 80, 2015-16 sezonunda ise 74 üçlük kaydetmişti.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers ise deplasmanda Denver Nuggets'a konuk oldu. Karşılaşmayı 103-89 kazanan 76ers, 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Milli basketbolcunu Furkan Korkmaz, 22 dakika forma giydiği mücadelede takımına 5 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik katkı sağladı. Konuk ekipte ise Tyrese Maxey 22, Seth Curry 20, Tobias Harris de 17 sayı kaydetti.

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Miami Heat ise sahasında Washington Wizards'a karşı 112-97 kazandı ve zafer serisini 4 maça yükseltti.

Miani Heat'te Jimmy Butler 32 sayı, 5 asist, Bam Adebayo 20 sayı, 9 ribauntla galibiyete oynarken Milli basketbolcu iki sayı kaydetti.

Bradley Beal'in 30 sayı ürettiği Wizards'ta ise Kyle Kuzma 19 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde...

Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 89-104

Miami Heat-Washington Wizards: 112-97

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 120-108

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 115-90

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 89-103

Utah Jazz-Toronto Raptors: 119-103