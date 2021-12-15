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  4. Stephen Curry NBA tarihine geçti! Oyun durdu, tribünler alkış tuttu!

Stephen Curry NBA tarihine geçti! Oyun durdu, tribünler alkış tuttu!

NBA'de New York Knicks ile Golden State Warriors karşılaştı. Maçın önüne geçen olayda ise yıldız isim Stephen Curry, attığı 2794. üçlükle tüm zamanların en çok üçlük atan oyuncusu oldu.

Stephen Curry NBA tarihine geçti! Oyun durdu, tribünler alkış tuttu!

Amerikan basketbol ligi NBA'de  Golden State Warriors takımında oynayan yıldız basketbolcu Stephen Curry rekor kırarak tarihe geçti. Deplasmanda Golden State Warriors'un 96-105 kazandığı karşılaşma öncesinde rekoru kırıp kıramayacağı merakla beklenen basketbolun gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden Stephen Curry, , beklentileri yanıtsız bırakmadı ve NBA tarihinin en çok üçlük kaydeden ismi oldu.

Stephen Curry NBA tarihine geçti! Oyun durdu, tribünler alkış tuttu!

ZİRVENİN SAHİBİ OLDU

Karşılaşmada yeni rekora ulaşması için 2 kez üçlük atması gereken yıldız basketbolcu, maç başladıktan 1 dakika 4 saniye sonra ilk üçlüğünü kaydetti ve böylelikle Ray Allen'a ait 2.973'lük rekoru egale etti. Maçın 3 dakika 37. saniyesinde ise yine bir üçlük bulan Curry,  2.974 üçlük ile adını zirveye yazdırarak tarihe geçti.

Stephen Curry NBA tarihine geçti! Oyun durdu, tribünler alkış tuttu!

MAÇ DURDURULDU

Rekorun kırılmasıyla birlikte NBA yönetiminin daha önce almış olduğu kararla karşılaşma kısa süreliğine durduruldu. Bu süreçte tribünler ayağa kalkarak yıldız ismi alkış yağmuruna tutarken, takım arkadaşları ve takım koçu da yıldız ismi tebrik etti. Maçın topunu alan Stephen Curry, NBA oyuncusu babası Del Curry'ye verdi.

Stephen Curry NBA tarihine geçti! Oyun durdu, tribünler alkış tuttu!

Rekorun ardından en duygusal anlardan biri de rekorun eski sahibi Ray Allen'in hareketiyle yaşandı. Efsane isim rekor kıran Curry'e sarılarak tebrik etti ve Stephen Curry de duygusal anlar yaşadı.

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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