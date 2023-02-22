Stephen Fallon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Fallon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Fallon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Fallon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Fallon 3 Mart 1997 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Fallon Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stephen Fallon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Stephen Fallon'nin Linfield FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stephen Fallon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Fallon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stephen Fallon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Fallon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Swansea U18

25 Ocak 2016 yılında Linfield

30 Haziran 2016 yılında Swansea U18

1 Temmuz 2016 yılında Linfield

Stephen Fallon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Fallon şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Stephen Fallon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.