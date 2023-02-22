Stephen Hammond kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Hammond Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Hammond adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Hammond Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Hammond 6 Ağustos 1996 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Stephen Kwabena Hammond şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Hammond Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stephen Hammond'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stephen Hammond Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Hammond isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Hammond Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Hammond futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RCD Mallorca B

30 Haziran 2016 yılında CD Leganés B

1 Temmuz 2016 yılında RCD Mallorca B

17 Eylül 2019 yılında Doxa Dramas

19 Temmuz 2021 yılında APO Levadiakos

Stephen Hammond Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Hammond şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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