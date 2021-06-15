Stephen Hawking'in ürküten kıyamet tahminleri tekrar gündemde

2018 yılının Mart ayında hayatını kaybeden Ünlü fizikçi Stephen Hawking, unutulmayacak çalışmalarının yanı sıra kıyamete ilişkin yaptığı uyarılarda, evren hakkındaki düşünceleri ve tüm dünyada yankı uyandıran tahminleriyle uyarıda bulunmuştu.

Dünyaca ünlü Fizik dehası Stephen Hawking'in geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetmeden önce yaptığı kıyamet tahminleri tekrar gündeme geldi. Dünyanın sonunun nasıl geleceğine ilişkin pek çok tahmin ve uyarıda bulunan Hawking, sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekmişti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yaratmıştı.

"GEZEGENLERE KALICI OLARAK YERLEŞMEK GEREKİYOR"

Yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı. Hawking'e göre insanlığı Dünya'dan silecek olaylardan kaçmak mümkün değil. Bu olaylar arasında göktaşı çarpması gibi kozmik olayların yanı sıra yapay zekâ, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş virüsler veya nükleer savaş gibi olaylar da olabileceğinden söz etmişti.

2016'da BBC'ye konuşan Hawking, "Dünyada bir yıl içinde bir felaketin gerçekleşme ihtimali çok düşüktür. Ama bu ihtimal geniş bir zaman diliminde artar ve bin, 10 bin yıl gibi zaman dilimlerinde neredeyse kesin hale gelir" demişti.

İnsanlığın o süre zarfında evrene yayılabileceğine güvenen Hawking, yine de önümüzdeki 100 yıl için insanları uyarmıştı: "Önümüzdeki yüzyıl boyunca uzayda kendine yeterli koloniler kuracak teknolojiye erişemeyeceğiz, bu yüzden bu süreçte çok dikkatli olmamız lazım" demişti.