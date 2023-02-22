Stephen İkenna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen İkenna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen İkenna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stephen İkenna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stephen İkenna 3 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stephen İkenna Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ikharo Sports yapmaktadır. Stephen İkenna, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stephen İkenna'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stephen İkenna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stephen İkenna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Mart 2022 yılında Abia Warriors
1 Temmuz 2022 yılında Rivers United
Stephen İkenna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stephen İkenna şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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