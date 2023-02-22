Stephen Lowry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Lowry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Lowry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Lowry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Lowry 14 Ekim 1986 tarihinde Limavady şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Lowry Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stephen Lowry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Stephen Lowry'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stephen Lowry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Lowry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Lowry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Lowry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2007 yılında Ballymena

3 Ağustos 2008 yılında Limavady United

1 Ocak 2010 yılında Coleraine

1 Temmuz 2014 yılında Linfield

1 Temmuz 2018 yılında Coleraine

Stephen Lowry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Lowry şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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