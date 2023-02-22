Stephen Mallon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Mallon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stephen Mallon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stephen Mallon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stephen Mallon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Mallon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stephen Mallon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Mallon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Mallon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Mallon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Mallon 7 Şubat 1999 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda,Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Stephen Anthony Mallon şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Mallon Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Circle Sports Management yapmaktadır. Stephen Mallon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stephen Mallon'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stephen Mallon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Mallon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Stephen Mallon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Mallon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sheff Utd U21

31 Ocak 2019 yılında Central Coast

30 Haziran 2019 yılında Sheff Utd U21

10 Ocak 2020 yılında Derry City

26 Kasım 2020 yılında Sheff Utd U21

12 Ocak 2021 yılında Bohemians

2 Temmuz 2022 yılında Cliftonville

Stephen Mallon kimdir

Stephen Mallon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Mallon şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

St. Oliver Plunkett

Stephen Mallon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U18 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey İrlanda U15 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stephen Mallon nereli

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