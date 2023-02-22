Stephen Manyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Manyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Manyo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stephen Manyo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stephen Manyo 4 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Stephen Manyo Egbe şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stephen Manyo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stephen Manyo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 1 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Stephen Manyo'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stephen Manyo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stephen Manyo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2019 yılında Enyimba Aba
Stephen Manyo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stephen Manyo şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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