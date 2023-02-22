Stephen Moan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Moan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Moan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Moan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Moan 4 Eylül 1990 tarihinde Newry şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Moan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stephen Moan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Stephen Moan'nin Newry City AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stephen Moan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Moan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Moan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Moan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Warrenpoint

1 Temmuz 2019 yılında Newry City

Stephen Moan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Moan şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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