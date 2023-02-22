Stephen Odonnell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Odonnell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Odonnell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Odonnell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Odonnell 1 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Odonnell Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stephen Odonnell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Stephen Odonnell'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Stephen Odonnell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Odonnell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Odonnell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Odonnell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Coleraine

Stephen Odonnell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Odonnell şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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