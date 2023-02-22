Stephen Sodje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Sodje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Sodje adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stephen Sodje Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stephen Sodje {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stephen Sodje Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Stephen Sodje'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stephen Sodje Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stephen Sodje Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stephen Sodje şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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