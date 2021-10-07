Stereoskopik ne demek, TDK'ya göre Stereoskopik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Stereoskopik ne demek? Stereoskopik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi stereoskopik kelimesi. Peki stereoskopik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre stereoskopik nedir, stereoskopik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Stereoskopik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Stereoskopik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

STEREOSKOPİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Stereoskopik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Stereoskopik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre stereoskopik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Stereoskopla ilgili olan



STEREOSKOPİK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- stereoskopik çift

