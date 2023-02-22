Stergios Dimopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stergios Dimopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stergios Dimopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stergios Dimopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stergios Dimopoulos 25 Mayıs 1990 tarihinde Karditsa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέργιος Δημόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stergios Dimopoulos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stergios Dimopoulos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stergios Dimopoulos'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stergios Dimopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stergios Dimopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stergios Dimopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stergios Dimopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Anag. Karditsas

25 Temmuz 2012 yılında AE Larisa

20 Temmuz 2013 yılında Anag. Karditsas

1 Temmuz 2017 yılında Volos NPS

2 Şubat 2021 yılında APO Levadiakos

24 Temmuz 2021 yılında Veria NPS

22 Ağustos 2022 yılında Anag. Karditsas

Stergios Dimopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stergios Dimopoulos şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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