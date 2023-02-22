Stergios Dodontsakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stergios Dodontsakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stergios Dodontsakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stergios Dodontsakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stergios Dodontsakis 23 Kasım 1998 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέργιος Δοδοντσάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stergios Dodontsakis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stergios Dodontsakis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stergios Dodontsakis'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stergios Dodontsakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stergios Dodontsakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stergios Dodontsakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stergios Dodontsakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında PAOK

17 Ocak 2018 yılında AE Sparti

30 Haziran 2018 yılında PAOK

18 Ağustos 2018 yılında Pamisos

21 Ocak 2019 yılında TSV Essingen

13 Temmuz 2021 yılında Iraklis Larisas

Stergios Dodontsakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stergios Dodontsakis şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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