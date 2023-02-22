Stergios Farmakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stergios Farmakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stergios Farmakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stergios Farmakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stergios Farmakis 8 Mayıs 1994 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέργιος Φαρμάκης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stergios Farmakis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stergios Farmakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stergios Farmakis'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stergios Farmakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stergios Farmakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stergios Farmakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stergios Farmakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2014 yılında Eginiakos

15 Şubat 2016 yılında AO Kardias

1 Temmuz 2017 yılında Volos NPS

11 Ocak 2018 yılında APE Lagada

12 Temmuz 2018 yılında Panargiakos

1 Temmuz 2019 yılında GS Kallithea

1 Temmuz 2020 yılında Ast. Vlachioti

7 Ağustos 2021 yılında AS Santorinis

29 Ekim 2022 yılında Agrotikos

3 Ocak 2023 yılında Iraklis Larisas

Stergios Farmakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stergios Farmakis şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.