Stergios Paraskevas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stergios Paraskevas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stergios Paraskevas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stergios Paraskevas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stergios Paraskevas 11 Şubat 2001 tarihinde Drama şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέργιος Παρασκευάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stergios Paraskevas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 24 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Stergios Paraskevas'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stergios Paraskevas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stergios Paraskevas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stergios Paraskevas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stergios Paraskevas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Doxa Dramas

24 Ağustos 2021 yılında Almopos

Stergios Paraskevas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stergios Paraskevas şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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