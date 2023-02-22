Stergios Tsimikas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stergios Tsimikas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stergios Tsimikas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stergios Tsimikas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stergios Tsimikas 16 Şubat 1994 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέργιος Τσιμίκας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stergios Tsimikas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. Stergios Tsimikas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stergios Tsimikas'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stergios Tsimikas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stergios Tsimikas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stergios Tsimikas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stergios Tsimikas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Panserraik. U19

1 Temmuz 2012 yılında Panserraikos

24 Nisan 2018 yılında Roch. Super 9

1 Temmuz 2018 yılında AO Trikala

23 Eylül 2019 yılında Panserraikos

14 Ocak 2022 yılında Apollon Pontou

5 Ağustos 2022 yılında Iraklis Larisas

Stergios Tsimikas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stergios Tsimikas şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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