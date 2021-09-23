Steril ne demek, TDK'ya göre Steril kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Steril ne demek? Steril TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi steril kelimesi. Peki steril ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre steril nedir, steril kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Steril kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Steril kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

STERİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Steril kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Steril kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre steril kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arınık

- Kısır

