Steven Caulker Fenerbahçe'de! Sarı lacivertli ekip duyurdu

Fenerbahçe yeni sezon öncesinde önemli bir ismi duyurdu. Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen ve dikkatleri üzerine çeken oyuncu Steven Caulker resmi sözleşme imzalanması için İstanbul'a davet edilidi. Tecrübeli stoperin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacağı bildirildi.

Kariyerine Tottenham’da başlayan ve daha sonra Bristol City, Swansea, QPR, Cardiff, Liverpool gibi İngiltere'nin önemli kulüplerinde forma giymeye devam eden Caulker, 2018-19 sezonu devre arasında Aytemiz Alanyaspor’a transfer olmuştu. İngiliz oyuncunun Alanyaspor ile olan sözleşmesi sona erdiği için Fenerbahçe bu transfere para ödemeyecek.

Geçen sezon Süper Lig’de 32 maçta forma giyen Caulker, 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

Fenerbahçe'nin Steven Caulker hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır.”