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Steven Caulker: "Şampiyonluk hasretini bitireceğiz"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Steven Caulker yeni sezon öncesinde iddialı konuştu. Csikszereda ile oynadıkları hazırlık maçında iyi bir performans gösterdiklerini belirten Caulker: "Savunmada Szalai de bize katılınca çok daha iyi olacağız. Şampiyonluk hasretinin farkındayız ve bu sezon bunu bitireceğiz" dedi.

Steven Caulker: "Şampiyonluk hasretini bitireceğiz"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Steven Caulker yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Söyledikleriyle taraftara umut veren deneyimli savunmacı, şampiyonluk ateşini yaktı. İlk hazırlık maçları olan Csikszereda takımına karşı iyi bir oyun sergiledikerini söyleyen İngiliz stoper, “İlk karşılaşmamız olmasına rağmen güzel bir performans sergiledik. Bir savunma oyuncusu olarak, gol yemeden kazanmamız beni daha da mutlu etti” dedi.

"SZALAİ'Yİ BEĞENİYLE İZLEMİŞTİM"

Steven Caulker, Attila Szalai'nin o maçta oynamadığını vurgulayarak “Geçen sezonki performansını beğeniyle izlemiştim. Onunla birlikte defans hattımız çok daha iyi olacak. Üçlü savunma oynadığımız zaman, biz stoperler de daha çok hücuma çıkabiliyoruz. Bu durum bizim için önemli bir avantaj olacak” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin 2014'ten beri şampiyonluk hasreti çektiğine dikkat çeken Caulker, bu hasrete son vereceklerini iddia etti.

Steven Caulker: Şampiyonluk hasretini bitireceğiz

"YENİ SEZONU SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Deneyimli stoper, “Alanyaspor’dan ayrıldıktan sonra Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’dan teklifler aldım. Ancak ben kulübün ve taraftarın büyüklüğü nedeniyle Fenerbahçe’yi seçtim. Burada yeni başarılar yakalayacağıma inanıyorum. Hazırlıklarımızı son derece hırslı bir şekilde sürdürüyoruz ve sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. 

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