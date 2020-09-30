Steven Gerrard'dan Galatasaray'a övgü dolu sözler: "Maçın favorisi Galatasaray"

Bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, Perşembe günü UEFA Avrupa Lig'inde Play-Off turu maçına çıkacak. Bu turda Rangers ile oynayacak olan sarı-kırmızılılar, galip gelmesi halinde Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanacak.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Steven Gerrard, bu maçın favorisinin Galatasaray olduğunu söyledi. Gerrard, "Galatasaray çok büyük bir takım, Willem'le kıyaslamak istemiyorum. Çok tecrübeliler, bu maçları çok oynamış bir takım. Kesinlikle favori onlar ama biz de çok iyi bir durumdayız" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY CAMİASINA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Galatasaray'ın genç futbolcusu Taylan Antalyalı'nın bir röportajında Steven Gerrard'ı örnek aldığını dile getirmesini nasıl yorumladığı sorusuna Steven Gerrard, "Taylan Antalyalı bunu söylediği için çok mutluyum. Galatasaray camiasına çok büyük saygı duyuyorum. Çok tecrübeli bir takım, bu tip maçları da çok oynamış bir takım. Stoperleri çok kuvvetli. Ama sadece stoperleri değil, Falcao'ya kadar her mevkide çok iyi bir takım. Üst düzey futbol oynuyorlar. Galatasaray'a karşı büyük saygımız var ama onlardan korkmuyoruz. Bizim için önemli bir test olacak. Galatasaray maçın favorisi ama biz de iyi durumdayız" diye cevap verdi.

Rangers - Galatasaray mücadelesi Perşembe akşamı saat 21.45'te teve2 kanalından naklen ve şifresiz olarak izlenebilecek.

