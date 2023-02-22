Steven Gordon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Gordon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Gordon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Gordon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Gordon 27 Temmuz 1993 tarihinde Newtownards şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Gordon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Steven Gordon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Steven Gordon'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Gordon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Gordon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Gordon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Gordon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Linfield U19

1 Temmuz 2011 yılında Glenavon

1 Ağustos 2012 yılında Glentoran

1 Ocak 2013 yılında Lisburn FC

30 Haziran 2013 yılında Glentoran

1 Ağustos 2013 yılında Ards FC

1 Haziran 2014 yılında Glentoran

5 Ekim 2020 yılında Carrick Rangers

31 Mayıs 2021 yılında Glentoran

2 Temmuz 2021 yılında Carrick Rangers

Steven Gordon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Gordon şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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