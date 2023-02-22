Steven Maguire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Maguire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Maguire adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Maguire Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Maguire 14 Aralık 1984 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Maguire Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Steven Maguire'nin Newry City AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Maguire Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Maguire isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Maguire Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Maguire futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dollingstown FC

1 Temmuz 2021 yılında Newry City

Steven Maguire Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Maguire şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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