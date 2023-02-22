Steven Mccullough kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Mccullough Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Mccullough adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Mccullough Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Mccullough 30 Ağustos 1994 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Mccullough Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Steven Mccullough, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Steven Mccullough'nin Ballymena United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Steven Mccullough Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Mccullough isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Mccullough Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Mccullough futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Glentoran

1 Eylül 2013 yılında Ards FC

30 Haziran 2014 yılında Glentoran

1 Temmuz 2016 yılında Carrick Rangers

1 Temmuz 2017 yılında Ballymena

Steven Mccullough Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Mccullough şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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