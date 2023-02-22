Steven Scott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Scott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steven Scott kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Steven Scott ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Steven Scott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Scott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steven Scott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Scott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Scott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Scott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Scott 5 Ekim 2004 tarihinde Dungannon şehrinde doğmuştur.  Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Scott Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Steven Scott'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Steven Scott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Scott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Steven Scott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Scott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2023 yılında Dungannon

Steven Scott kimdir

Steven Scott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Scott şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Steven Scott nereli

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