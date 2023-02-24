Steven Slavkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Slavkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Slavkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Slavkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Slavkov 22 Mayıs 1998 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стивън Асенов Славков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Slavkov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M28 Sports Ltd. yapmaktadır. Steven Slavkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Steven Slavkov'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Steven Slavkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Slavkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Slavkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Slavkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Lok. Plovdiv

1 Ocak 2017 yılında Vereya

1 Temmuz 2017 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2018 yılında Neftochimik

1 Ocak 2019 yılında Lokomotiv GO

22 Şubat 2020 yılında Spartak Pleven

1 Ocak 2021 yılında Sportist Svoge

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

26 Eylül 2022 yılında Vitosha

Steven Slavkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Slavkov şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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