Steven Spielberg’in porno yıldızı kızın Mikaela Spielberg'ün ilginç itiraf!

Steven Spielberg'in bebekken evlat edindiği 24 yaşındaki kızı Mikaela Spielberg kendisinden 27 yaş büyük nişanlısı Chuck Pankow yaşadıkları aile içi tartışma nedeniyle Şubat ayında manşetlere taşınmıştı.

Mikaela Spielberg bu yılın başlarında kariyerine seks işçisi olarak devam etmeye karar vermişti. Mikaela, her ne kadarsa babası Spielberg’in kendisine destek olduğunu dile getirse de 73 yaşındaki yönetmen yorum yapmaktan çekiniyordu.

Aile içi şiddet suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Mikaela, daha sonra madde bağımlılığı, depresyon ve anksiyete ile mücadele etti ve neredeyse evsiz kaldı.

Ev içi şiddet nedeniyle tutuklanan Mikaela Spielberg, birkaç yıl önce kalbinin kırıldığın söyleyen ve kendini ikiye bölünmüş gibi hissettiğini ve çektiği acıyı azaltmak için alkole başvurduğunu; ancak artık alkol kullanmadığını söyledi.

İşte Mikaela'ın açıklamaları:

“Kendime verdiğim zararı azalttım ve iyileştirici bir yolculuğun ortasındayım, iki yıl önce çok kötüydüm” diyen Mikaela eğer kendisine iyi gelecek şeyleri yapmamış olsaydı ölmüş olabileceğini söyledi.

Sert içeriklerdense yumuşak içerikleri tercih ettiğini söyleyen Mikaela, tutku odaklı içerik eksikliği olduğunu ve uzun vadede bu tür içeriklere öncelik veren bir şirketle çalışmak istediğini söyledi.

Mikaela Spielberg, ManyVids adlı yetişkinlere yönelik içerikler üreten bir platformda çalışıyor.

"SEKS İŞÇİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİCİ BİR YANI OLABİLİR"

“Yetişkinliğinde sevişilecek kadar güzel olmadığın söylendiğinde kendini gerçekleştirmen zor olabilir. Bu nedenle seks işçiliğinin iyileştirici bir yanı olabilir” diyen Mikaela, yetişkinlere yönelik içerik üreten ManyVids adlı bir plaftorm için içerik üretiyor.

Mikaela ayrıca, ebeveynlerinin kendisiyle ilgili “Gerçekten kendine güvenen genç bir kadın yetiştirdik” dediğini de söyledi. Birkaç yıl önce kalbinin kırıldığın söyleyen ve kendini ikiye bölünmüş gibi hissettiğini belirten Mikaela çektiği acıyı azaltmak için alkole başvurduğunu; ancak artık alkol kullanmadığını söyledi.

"İŞİMİ YAPARKEN EĞLENEBİLİYORUM"

Porno sektörünün kendisine mutluluk vermenin yanı sıra, dans ve resim kariyeri için de çeşitli fırsatlar sunduğunu söyleyen Mikaela “İşimi yaparken eğleniyorum, bana tamamen hayat verdi. Dans edebilmem için bir fırsat sundu İşimin en iyi yanı onu istediğim zaman yapabilmem. Böylece istediğim zaman gidip dans edebiliyorum” dedi.

Asıl hedefinin resim yapmak olduğunu söyleyen Mikaela, seks işçliğinin kendisini finansal olarak destekleyerek resim yapmasına olanak sağlayacağını söyledi ve “Performans sergilemeyi seviyorum. Muhtemelen hayatım boyunca bir performans sanatçısı olacağım” dedi.